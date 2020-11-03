У міністра екології Абрамовського виявили коронавірус

Мирослав Семенюк Суспільство 17:15, 3.11.2020 Оновлено: 17:32, 3.11.2020

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив Абрамовський у Facebook, він отримав позитивні результати ПЛР-тесту.

"Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне", – написав міністр.

Він додав, що продовжує працювати онлайн, усі робочі питання та процеси буде контролювати дистанційно.

Facebook Романа Абрамовського
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

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