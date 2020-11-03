У міністра екології Абрамовського виявили коронавірус

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив Абрамовський у Facebook, він отримав позитивні результати ПЛР-тесту.

"Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне", – написав міністр.

Він додав, що продовжує працювати онлайн, усі робочі питання та процеси буде контролювати дистанційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов захворів на COVID-19.