У міністра екології Абрамовського виявили коронавірус
Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту
Самопочуття у нього задовільне
Міністр знаходиться на самоізоляції і лікується вдома
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).
Як повідомив Абрамовський у Facebook, він отримав позитивні результати ПЛР-тесту.
"Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне", – написав міністр.
Він додав, що продовжує працювати онлайн, усі робочі питання та процеси буде контролювати дистанційно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов захворів на COVID-19.