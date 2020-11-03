У міністра екології Абрамовського виявили коронавірус

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Абрамовський отримав позитивні результати ПЛР-тесту

  • Самопочуття у нього задовільне

  • Міністр знаходиться на самоізоляції і лікується вдома

Абрамовський заразився COVID-19

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив Абрамовський у Facebook, він отримав позитивні результати ПЛР-тесту.

"Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття задовільне", – написав міністр.

Він додав, що продовжує працювати онлайн, усі робочі питання та процеси буде контролювати дистанційно.

Facebook Романа Абрамовського
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

УкраїнаКоронавірусМіністерство екології та природних ресурсів УкраїниКоронавірусРоман Абрамовський