У радіусі 10 км від Чорнобиля ніколи не будуть жити люди, − міністр екології

Через 60 років Чорнобильська зона має перетворитися на звичайну територію України, але в радіусі 10 км від покинутого міста ніколи не будуть жити люди. Покроковий порядок змін в радіусі 30 км від Чорнобильської АЕС вже розроблений в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів міністр екології Роман Абрамовський.

За його словами, в міністерстві екології активно працюють над тим, щоб підвищити безпеку Чорнобильської зони

"Всі наші кроки направлені на це. Ми побудували новий безпечний конфайнмент, в народі званий аркою. Зараз потрібно демонтувати нестабільні конструкції всередині арки, зняти незафіксовані елементи покрівлі. Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і здійметься курява, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку в звичайних засобах захисту, доведеться задіяти маніпулятори", – розповів Абрамовський.

Міністр також повідомив, що за кілька десятиліть чиновники планують розібрати арку і прибрати залишки небезпечних об'єктів.

"Через 60 років потрібно буде вивчати питання про те, як розібрати арку. По конструкції її можна відкотити назад і повністю демонтувати, щоб розбирати конструкції об'єкту укриття. До цього потрібно буде витягти з четвертого енергоблоку всі активні паливні елементи, графіт, які були на покрівлі , щоб Чорнобиль став екологічно безпечною системою. Більше там немає небезпечних об'єктів. Всі сховища [ядерних відходів], які будуються зараз, розраховані мінімум на 100 років. У нас повністю безпечне зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, на рівні кращих світових технологій", – заявив Абрамовський.

На його думку, запланований комплекс заходів допоможе очистити околиці Чорнобиля. Але в самому місті, а також в радіусі 10 км від нього люди не будуть жити ніколи.

"У 10-кілометровій зоні ніколи не будуть жити люди, але 30-кілометрова повинна стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років. За нашими прогнозами, за цей час радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи сховаємо у геологічному сховищі", - заявив Абрамовський.

При цьому, влада розглядає Чорнобильську зону ще і як перспективний туристичний об'єкт.

"Ми налаштовані на збільшення потоку туристів, в Чорнобильській зоні є що показати: і ландшафтні, і архітектурні об'єкти. Готові побудувати нові туристичні об'єкти-магніти. Розглядаємо пропозиції про будівництво транспортних об'єктів, наприклад, канатної або підвісної дороги, монорейки. У Зоні відчуження можемо надати вигідні умови, оскільки там невисока вартість оренди землі, з коефіцієнтом 0,15 від звичайної вартості. Готові сприяти інвесторам в Чорнобильській зоні. Це можуть бути і промислові інвестиції, наприклад, вітрові станції, виробництво "зеленого "водню", – заявив Абрамовський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що влітку 2020 року в Чорнобильській зоні спалахнули масштабні пожежі. Пізніше були встановлені принаймні два вогнища загоряння. Передбачається, що ліс підпалили навмисно. Але зловмисників, які вчинили підпал, так і не знайшли.

При цьому, численні екологічні активісти, які активно виходять на мітинги під конкретні підприємства або піднімають теми, вигідні окремим політикам під час виборів, ніяк не відреагували на пожежі в Чорнобилі. На думку експертів, вся справа в тому, що екологія в Україні перетворилася на спосіб заробляння грошей, важіль для шантажу і вимагання, а також спосіб політичного піару. І пожежі в Чорнобилі просто не виконували жодну з цих цілей псевдоактівістов.