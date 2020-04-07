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7 квітня • оновлено в 17:04
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У Миколаєві забили на сполох через нестачу грошей на зарплати лікарям

1.6т
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Головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова заявила, що медзакладу нічим виплачувати зарплату співробітникам.

Відповідний коментар вона залишила під постом у Facebook Миколаївської обласної ради, в якому йшлося про доплати медичним працівникам, які надають допомогу українцям, інфікованим коронавірусом COVID-19.

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За словами лікарки, в разі якщо Національна служба здоров'я України все ж виділить кошти, то їх не вистачить навіть на зарплати, не рахуючи надбавок.

"У нас все сумно": у Миколаєві забили на сполох через нестачу грошей на зарплати лікарям

"На сьогодні у нас все сумно: НСЗУ поки що нічого не виділила, через три дні аванс, платити людям немає чим і звідки. Підписали договір із НСЗУ всього на один пакет. З незрозумілих причин відмовили в пакеті "амбулаторному". Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, такий розмір. В умовах "гроші за пацієнтом" інфекційка працювати не може і не повинна. Якщо не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра", – написала Федорова.

Вона додала, що ситуація настільки критична, що персоналу інфекційної лікарні нічим виплатити навіть по тисячі гривень.

"Так Бог із ними, з доплатами. Ви що, повірили, що їх хтось дасть? Мені зарплату звичайну платити нічим! Мені і по тисячі гривень всім роздати, замість мінімалки, немає звідки!" – написала лікарка.

Зазначимо, що раніше в НСЗУ заявили, що уклали договори з усіма 18 інфекційними лікарнями країни. На їх фінансування передбачено понад 333 млн грн. Це ті установи, що надаватимуть допомогу пацієнтам з інфекційними захворюваннями в межах терапевтичного пакету.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

"У нас все сумно": у Миколаєві забили на сполох через нестачу грошей на зарплати лікарям
"У нас все сумно": у Миколаєві забили на сполох через нестачу грошей на зарплати лікарям

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Миколаїв
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