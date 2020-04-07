"У нас все сумно": у Миколаєві забили на сполох через нестачу грошей на зарплати лікарям

Головна лікарка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова заявила, що медзакладу нічим виплачувати зарплату співробітникам.

Відповідний коментар вона залишила під постом у Facebook Миколаївської обласної ради, в якому йшлося про доплати медичним працівникам, які надають допомогу українцям, інфікованим коронавірусом COVID-19.

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За словами лікарки, в разі якщо Національна служба здоров'я України все ж виділить кошти, то їх не вистачить навіть на зарплати, не рахуючи надбавок.

"На сьогодні у нас все сумно: НСЗУ поки що нічого не виділила, через три дні аванс, платити людям немає чим і звідки. Підписали договір із НСЗУ всього на один пакет. З незрозумілих причин відмовили в пакеті "амбулаторному". Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, такий розмір. В умовах "гроші за пацієнтом" інфекційка працювати не може і не повинна. Якщо не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра", – написала Федорова.

Вона додала, що ситуація настільки критична, що персоналу інфекційної лікарні нічим виплатити навіть по тисячі гривень.

"Так Бог із ними, з доплатами. Ви що, повірили, що їх хтось дасть? Мені зарплату звичайну платити нічим! Мені і по тисячі гривень всім роздати, замість мінімалки, немає звідки!" – написала лікарка.

Зазначимо, що раніше в НСЗУ заявили, що уклали договори з усіма 18 інфекційними лікарнями країни. На їх фінансування передбачено понад 333 млн грн. Це ті установи, що надаватимуть допомогу пацієнтам з інфекційними захворюваннями в межах терапевтичного пакету.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.

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