У Миколаєві військові провели сина загиблого морпіхи в школу і зворушили українців. Фото та відео

Сина загиблого морпіхи в школу відвезли на військовому автомобілі. Фото armyinform.com.ua.
У Миколаєві 2 серпня військовослужбовці навчального центру Військово-морських сил провели в школу сина загиблого в 2014 році морпіха Юрія Загребельного.
Як повідомляє ArmyInform, Данила відвезли на військовому автомобілі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Військовослужбовці віддали честь сина загиблого морпіха. Кадр відео
Біля воріт його чекали військовослужбовці, які вишикувалися в дві шеренги. Вони віддали йому честь під команду "Струнко! Рівняння на сина морського піхотинця!".
Потім хлопчику вручили рюкзак зі шкільним приладдям.
Сина загиблого морпіха провели в школу. Кадр відео
"Морська піхота України – це велика сім'я, в якій ми поважаємо всіх, хто з нами в строю, і ніколи не забуваємо тих, хто віддав своє життя за Україну", – заявив заступник школи морського піхотинця, старший лейтенант Іван Кудакін.
Ці кадри зворушили українців в соцмережах. "До сліз", "Зворушливо", "О це молодці!", "Слава Україні!" – написали вони.
Реакція соцмереж на відео.
Реакція соцмереж на відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка загиблого на Донбасі командира відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослава Журавля прийшла на Марш захисників з портретом свого батька.
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