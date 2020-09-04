У Миколаєві військові провели сина загиблого морпіхи в школу і зворушили українців. Фото та відео

У Миколаєві 2 серпня військовослужбовці навчального центру Військово-морських сил провели в школу сина загиблого в 2014 році морпіха Юрія Загребельного.

Як повідомляє ArmyInform, Данила відвезли на військовому автомобілі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Військовослужбовці віддали честь сина загиблого морпіха. Кадр відео

Біля воріт його чекали військовослужбовці, які вишикувалися в дві шеренги. Вони віддали йому честь під команду "Струнко! Рівняння на сина морського піхотинця!".

Потім хлопчику вручили рюкзак зі шкільним приладдям.

Сина загиблого морпіха провели в школу. Кадр відео

"Морська піхота України – це велика сім'я, в якій ми поважаємо всіх, хто з нами в строю, і ніколи не забуваємо тих, хто віддав своє життя за Україну", – заявив заступник школи морського піхотинця, старший лейтенант Іван Кудакін.

Ці кадри зворушили українців в соцмережах. "До сліз", "Зворушливо", "О це молодці!", "Слава Україні!" – написали вони.

Реакція соцмереж на відео.

Реакція соцмереж на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка загиблого на Донбасі командира відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослава Журавля прийшла на Марш захисників з портретом свого батька.

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