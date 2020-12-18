Промисловець українського походження Дерипаска подарував Миколаєву сучасний медцентр для лікування COVID-19

З 21 грудня в Миколаєві почне приймати перших пацієнтів новий медичний центр із лікування COVID-19, який розрахований на 66 ліжкомісць і оснащений передовим медичним обладнанням від провідних світових виробників.

Як повідомляють ЗМІ, ініціатором проєкту виступив Олег Дерипаска, промисловець українського походження (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Сучасний медичний центр для лікування пацієнтів із позалікарняною пневмонією побудовано в рекордно короткі терміни – усього за півроку, – розповідають журналісти подробиці про появу в Миколаєві сучасного медичного закладу. – Ініціатива його будівництва належить українському промисловцеві Олегу Дерипасці. Витрати на будівництво становлять 155 млн грн. Нова медустанова прийматиме пацієнтів з усього Миколаєва, зокрема співробітників Миколаївського глиноземного заводу і членів їхніх сімей".

Медичний центр розрахований на 66 ліжкомісць, зокрема 6 ліжок реанімаційного відділення, оснащених апаратами ШВЛ. Центр має власне діагностичне відділення, лікувальний блок і відділення реанімації, оснащений високотехнологічним медичним обладнанням від провідних світових виробників, зокрема комп'ютерним томографом, апаратами лабораторної та функціональної діагностики та УЗД експертного класу.

Новий медичний центр у Миколаєві побудовано з урахуванням сучасних стандартів і вимог до медичних установ.

"Пацієнтів розміщуватимуть в ізольованих боксах з індивідуальними входами. У медцентрі є також окрема палата для людей з обмеженими можливостями. У всіх палатах є кондиціонери, телевізори й необхідні меблі. Будівля повністю відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я й наглядових органів, а його конструкція дає змогу уникнути перетинання потоків хворих і здорових людей", – розповіли журналісти подробиці про об'єкт, будівництво якого ініціював і профінансував промисловець українського походження Олег Дерипаска.

Новий медцентр передається Миколаївській міській лікарні №5, а Миколаївський глиноземний завод забезпечить його необхідним на перших порах запасом ЗІЗ і медикаментів. Нині медцентр орієнтований на боротьбу з коронавірусом, але згодом буде перепрофільований в імунологічний центр.

Олег Дерипаска небайдужий до України, на що в нього є вагомі особисті причини. Дід бізнесмена, який загинув під час Великої Вітчизняної війни, був українцем. Знаменитий онук побудував на його честь православний храм.

Промисловець українського походження Олег Дерипаска бере активну участь у долі українців. Як повідомляли ЗМІ, у жовтні він допоміг визволити з піврічного полону нігерійських піратів українських моряків. Родичі українця, у яких пірати вимагали викуп, втратили надію на допомогу офіційної української влади і звернулися до Олега Дерипаски. Йому добре знайома специфіка африканських країн – там працюють підприємства заснованої ним металургійної компанії. У 2016 році він допоміг гвінейцям перемогти спалах вірусу Ебола, побудувавши найсучасніший у Західній Африці медичний центр.

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо

Facebook Корабелов.Инфо