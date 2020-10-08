У Миколаєві спалили авто кандидату в депутати від "Слуги народу". Фото

У Миколаєві вночі 8 жовтня спалили автомобіль кандидата в депутати Миколаївської міськради від "Слуги народу" Дениса Жело.

Про інцидент політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото згорілої автівки. Підпалювачів він назвав "боязкими ідіотами" і заявив, що "їм його не зламати".

"У декого почали здавати нерви. Мабуть, ми щільно прищемили вам хвости. Боязкі ідіоти, це просто залізо, вам усе одно не вдасться мене зламати!" – написав нардеп.

Про версію підпалу заявили й у поліції. Там поінформували, що, оглянувши місце події, слідчо-оперативна група виявила фрагменти горіння автомобіля та залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі буде направлено на експертизу.

Нині поліціянти проводять розслідування, під час якого встановлюватимуть усі обставини події та причетних до підпалу осіб. Відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Правоохоронці також розповіли, що повідомлення про займання автомобіля Ford Fusion на автостоянці на вул. Морехідній у Заводському районі Миколаєва надійшло 8 жовтня, приблизно о 3:28. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня нардеп від тоді ще "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що його особистий автомобіль Mercedes-Benz підпалили.