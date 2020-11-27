У Миколаєві рідним померлої від COVID-19 лікарки відмовили у компенсації, тому що "винна сама"

У Миколаєві рідним 65-річної сімейної лікарки Галини Колянчикової, яка померла від коронавірусу, відмовили у виплаті компенсації.

Рішення було мотивоване тим, що захворювання не пов'язано з професійною діяльністю, повідомляє "Україна 24".

Зазначається, що у жінки був цукровий діабет і їй заборонили приймати хворих коронавірусом.

"Пройшло засідання комісії Держпраці з розслідування смерті моєї дружини. 8 голосами "проти", 6 – "за" було ухвалене рішення про те, що не потрібно даний випадок пов'язувати з професійними факторами. Проти голосували представники роботодавців, Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСП) №3, де працювала моя дружина, і три представники фонду соціального страхування", – розповів чоловік померлої Юрій Колянчиков.

За словами чоловіка, в акті обласного лабораторного центру сказано, що джерела інфікування Колянчикової не встановлені. Він запевняє, що документально підтверджені контакти дружини протягом останніх двох тижнів хворими на коронавірус.

Колянчиков також уточнив, що в амбулаторії, де працювала померла, 100% лікарів похилого віку, які також у групі ризику.

Він додав, що призначене додаткове засідання комісії, на якому повторно розглянуть причини смерті жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більшість сімей медиків, які померли від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків.