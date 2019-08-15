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У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео

2.8т Читати матеріал російською

У Миколаєві в четвер, 15 серпня, над житловими будинками пронісся штурмовик Су-25, що неабияк налякало жителів міста.

Про це пише місцеве видання "НикВести" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомлення про те, що літак пролетів на гранично малій висоті надійшли від користувачів у мережі. Очевидці розповіли, що починаючи з 11:00 годин ранку люди бачили літак, що пролітав у різних кінцях міста.

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На запорізькому курорті над головами відпочивальників пронісся військовий штурмовик
Над Миколаєвом пронісся штурмовик

Над Миколаєвом пронісся штурмовик

Скріншот з відео

Цим літаком виявився штурмовик Су-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, яка базується на території Миколаєва, в мікрорайоні Кульбакіно.

Жителі повідомили, що штурмовик бачили майже у всіх районах міста і його гул налякав населення. Знайшлися й ті, які пояснили небезпечний політ необхідністю тренувань. "В Україні війна йде! Не забули?" – написали в мережі.

У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео
У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео
У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео
У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео
У Миколаєві прямо над головами людей пронісся штурмовик: місто в паніці. Відео

Су-25 – одномісний броньований дозвуковой штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі в умовах візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів з заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом поразки можуть бути наземні і надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.

Над Миколаєвом пронісся штурмовик Су-25

Над Миколаєвом пронісся штурмовик Су-25

wing.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 25 травня кружляв пасажирський літак, чим неабияк налякав жителів.

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Місце
Україна Миколаїв
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
пьяный летчик, с галычины чуть не убедил Мыклайвцив, что у них тоже АТО началось. Слава Богу, хот по "кондиционерам" не жахнул
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Тренировался стрелять по жилым кварталам.
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CARGO 100
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Это реально - какой то пьяный долбо*б ...
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