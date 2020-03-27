ЗМІ повідомляють про два підтверджених випадки зараження на коронавірус в Миколаєві і одну підозру в області.

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Видання "Новости-N", посилаючись на джерело в київському управлінні охорони здоров'я, повідомляє, що госпіталізовані двоє чоловіків середнього віку, які нещодавно повернулися з Франції.

За їхньою інформацією, вони не є родичами або знайомими і ніяк не пов'язані. Про одного відомо, що він програміст. Через деякий час після повернення з-за кордону, чоловіки відчули симптоми захворювання і звернулися до лікарів. Лабораторні тести підтвердили, що вони обидва хворі на коронавірус.

Коронавірус в Україні Flickr

Їх госпіталізували в Олександрівській лікарні, а стан в обох розцінюється як середньої тяжкості. Також за інформацією видання, один з хворих після повернення з Франції їздив до Києва.

Стан обох розцінюється як середнього ступеня тяжкості. Також видання зазначає, один з хворих повернувся з Франції до Миколаєва, і тільки після цього поїхав до Києва.

Інша миколаївське ЗМІ – "Преступности.НЕТ" повідомляє про ще один випадок. У Миколаївській обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жителя Врадіївки (СМТ під Миколаєвом).

За словами місцевих жителів, чоловік з ознаками коронавірусу повернувся до Врадіївки приблизно тиждень тому. Вони відзначили, що чоловік приховував ознаки хвороби і не самоізолювався, а активно відвідував різні місця скупчення людей, зокрема магазини тощо.

Коронавірус в Україні РБК

27 березня чоловік звернувся до швидкої медичної допомоги. Приїхавши до нього додому медики застали його в важкому стані. Після цього його і дружину медики вирішили госпіталізувати до Миколаєва.

У той же час, за інформацією видання, яку вони отримали в ГУНП в Миколаївській області, до медиків надійшов виклик від місцевого жителя зі скаргами на погане самопочуття. У поліції зазначили, що він повернувся з Польщі в Україну 27 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтавській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, позитивний результат експрестест засвідчив у мешканки Кременчука.

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