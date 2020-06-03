У Миколаєві на популярному пляжі вода перетворилася на "зеленку". Фото

У Миколаєві, на території популярного пляжу "Чайка", що в Корабельному районі міста, позеленіла вода.

Про це на сторінці Facebook-спільноти, створеної для спілкування між містянами і чиновниками, написала користувачка Наталія Бєлова. Вона також опублікувала фотографії, на яких видно, що вода покрилася щільною зеленою "плівкою".

"Пляж" Чайка "в Корабельному районі, 2 червня. Хто в місті займається екологією? Що це?" – поцікавилася жінка.

У Миколаєві "позеленіла" вода на пляжі Facebook / Contact Center при Миколаївській міськраді

На фото вода і справді має незвичний вигляд, до того ж, можна помітити, що до водойми поряд із пляжем йде труба невідомого призначення.

Водночас у коментарях під постом думки місцевих жителів із цього приводу розділилися. Так, одні стверджували, що "зелена" вода – наслідок розмноження водоростей. А інші висловили припущення, що проблема криється у стічних водах.

У Миколаєві "позеленіла" вода на пляжі Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

"У всьому світі природа очистилася, крім нас", "Так, вчора проходили – така вода від корабельного району до Волоської коси", "Все, на що здатні чинуші, це оголосити: купатися заборонено. І сидить купа ледарів у всяких екоінспекціях, і отримують зарплату з наших податків",, "Така вода була якось у Рибаківці, потім рибу дохлу на берег виносило", "Водорості це розплодилися. Якби хоч промерзла річка взимку, то такого б не було. А так – ніщо їх не стримує", "Це водорості, тільки ось чому вони в холодній воді розмножилися? Зазвичай це відбувається в спеку в кінці липня, у серпні", "Ще й тепла не було, а вже вода позеленіла... Може, перестати зливати в річку лайно і розорювати берег, вносячи добрива? Як думаєте?", "Перевищено норму фосфатів у стічних водах при зливі в річку! Найімовірніше", – діляться думками жителі Миколаєва.

У Миколаєві "позеленіла" вода на пляжі Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

У Миколаєві "позеленіла" вода на пляжі Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

Коментарі користувачів Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

Коментарі користувачів Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

Коментарі користувачів Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

У Миколаєві "позеленіла" вода на пляжі Facebook/Contact Center при Миколаївській міськраді

Як повідомляв OBOZREVATEL, вода в річках Черкащини та на узбережжі Одеської області забарвилася в зелений колір через розмноження небезпечних ціанобактерій, що трапилося у результаті спеки і людської недбалості.