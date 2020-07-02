У Миколаєві мати дівчинки з коронавірусом влаштувала істерику і покусала санітарку

У Миколаєві мати хворої на коронавірус дівчинки не захотіла, щоб дочку госпіталізували без неї і покусала санітарку.

Як повідомляє "Преступности. НЕТ", посилаючись на слова в.о. головлікаря обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової, 9-річну дівчинку і її матір привезли на кареті швидкої допомоги.

Лікарі заявили, що дитину потрібно госпіталізувати, але мати нібито відреагувала неадекватно, почала скандалити, кидатися на персонал і навіть покусала санітарку. Вона відвезла дівчинку назад, але коли їй стало гірше, все ж привезла її на госпіталізацію.

"Приїжджала дитина з мамою, мама відмовилася (госпіталізувати дитину – ред), істерично кричала, кидалася на персонал, санітарку покусала, але вдалося умовити маму, її вдруге привезли, дитині стало гірше, дівчинку госпіталізували", – розповіла Федорова.

В управлінні патрульної поліції Миколаївській області виданню повідомили, що мати відмовляла в госпіталізації через те, що і сама хотіла лягти з дитиною. Однак лікарі їй відмовили, пославшись на протокол. Коли жінка повернулася додому, до неї прибули поліцейські і її сімейний лікар, яка і вмовила матір все ж покласти дівчинку в лікарню. Зараз дитина перебуває в стабільно важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати 7-річної дівчинки з Волинської області, яка першою в регіоні захворіла COVID-19, написала в мережі про те, що довелося пережити їх сім'ї.