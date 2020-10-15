У Миколаєві лікарям для захисту від COVID-19 видали будівельні окуляри та непридатні халати. Відео

Лікарям у Миколаєві видали засоби індивідуального захисту, які не рятують від зараження коронавірусом (COVID-19).

Про це у Facebook повідомила лікарка Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Медикиня показала захисні окуляри, які нещільно прилягали до обличчя, а тому не можуть захистити від зараження вірусом.

"Сьогодні вкотре отримали засоби індивідуального захисту – видали "що попало". А раптом підійде. Наприклад, будівельні окуляри, непридатний одноразовий халат... Чим би ще заощадило наше керівництво лікарні, щоб "захистити" персонал?" – повідомила вона.

Костенко зазначила, що медикам доводиться працювати по кілька годин поспіль без захисту від хвороби.

"А 4-5 годин гемодіалізу ви пробували відпахати, даруйте, у цьому непридатному для захисту від COVID лайні, яке закупили задорого? Спасибі, приходьте до нас! Ласкаво просимо в наш світ!" – обурювалася лікарка.

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