У Миколаєві два брати влаштували погоню на дорозі зі стріляниною

У Миколаєві правоохоронці затримала двох братів, які відкрили стрілянину через конфлікт на дорозі.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України у Миколаївській області, інцидент трапився у суботу, 19 грудня, у мікрорайоні Велика Корениха. Відзначається, що до правоохоронців звернулася жінка, яка їхала у автомобілі Toyota Corolla разом із родичем, який перебував за кермом.

За її словами, невідомі на Mitsubishi Galant почали заважати руху авто. Як зазначили у поліції, коли Toyota зупинилася, зловмисники пошкодили авто, завдаючи ударів ногами і руками, і намагалися дістати пасажирку і водія з салону.

Чоловік за кермом почав рух, а хулігани – стріляти і переслідувати авто постраждалих. У поліцію жінка вже дзвонила на ходу.

Розшукати автомобіль зловмисників поліцейським вдалося на одній з СТО міста. Двох братів 28-ми і 32-х років слідчі затримали, а автомобіль і пістолет типу револьвер системи флобер з патронами і гільзи вилучили.

У затриманих вилучили пістолет mk.npu.gov.ua

За словами затриманих, конфліктну ситуацію на дорозі почав сам водій Toyota Corolla, а вони хотіли нібито його провчити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві чоловік під час конфлікту з підлітками почав по них стріляти. 16 річний підліток, в якого стріляв чоловік, показав рану від кулі. Вона потрапила в ліву нижню частину спини.