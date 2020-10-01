У метро Харкова зняли жінку з георгіївськими стрічками: поліція не зупинила її. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 18:37, 1.10.2020 Оновлено: 19:18, 1.10.2020

У харківському метро зняли жінку, яка була обвішана забороненою в Україні символікою – георгіївськими стрічками.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook опублікувала місцева жителька Олександра Харлан-Коновалова. Вона уточнила, що це було на станції метро "Історичний музей" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні зустріла в метрополітені на станції "Історичний музей" ось таку жінку. Цікаво, що на кожній станції зараз є поліція, яка контролює, хто заходить у метро. Мого чоловіка, наприклад, уже не раз зупиняли, тому що він ходить в одязі мілітарі, і постійно перевіряють документи. Постійно бачу, як військових зупиняють. А ось такі особи спокійно ходять. Ну як так?" – написала вона.

Facebook Олександри Харлан-Коновалової.

У коментарях українці висловили велике обурення й запропонували здати жінку в поліцію або в Службу безпеки.

Жінка надягла на себе георгіївські стрічки, незважаючи на заборону.
Facebook Олександри Харлан-Коновалової
Реакція українців у соцмережі.
Деякі порадили здати жінку правоохоронцям.
Українці обурені вчинком жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат від "Партії регіонів" Михайло Добкін 9 травня похвалився фото з георгіївською стрічкою.

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