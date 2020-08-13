У метро Харкова пенсіонер вилаяв хлопця через відсутність маски. Відео

Пенсіонер насварився на хлопця через відсутність маски у метро Харкова.

У метро Харкова пасажир літнього віку зробив зауваження хлопцю, котрий сидів поряд, за відсутність захисної маски. Дідусь звинуватив його у тому, що він "дихає на нього коронавірусом".

Відео інциденту зняли очевидці. Воно опубліковано на Facebook-сторінці "Харківські будні" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як дідусь висловлює невдоволення через відсутність маски у хлопця, котрий пив каву, сидячи на сидінні поряд.

Зокрема, пенсіонеру не сподобалося, що молодик порушує правила карантину й, можливо, вже заражає інших.

Пенсіонер вилаяв хлопця без маски в харківському метро (Facebook "Харківські будні")

"Ти на мене дихаєш своїм COVID-19!" – заявив чоловік сусіду на лаві, сказавши йому забиратися геть.

Хлопець без маски спершу зняв навушники й здивовано перепитав: "Чого ви від мене хочете?". Однак потім все таки пересів на інше місце.

(Джерело відео: Facebook "Харківські будні")

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажири літака, що летів із Амстердама на Ібіцу, побилися з туристом, який відмовився надіти маску.