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У метро без штанів: фоторепортаж зі всесвітнього напівголого флешмобу

1.1тЧитати матеріал російською

У неділю, 13 січня, відбувся щорічний флешмоб "У метро без штанів".

Акція була придумана в 2002 році в Нью-Йорку і відтоді кожного року в січні проходить у великих містах світу, пише AFP.

Все почалося з того, що Чарлі Тодд заснував групу "Improv Everywhere". Мета її учасників полягала в тому, щоб здивувати і розважити випадкових перехожих через жартівливі вистави та розіграші. Одним із таких уявлень і була поїздка в метро в напівоголеному вигляді. Про акцію дізналися люди у всьому світі, і вона знайшла чимало послідовників.

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Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Нью-Йорку

Акція в Парижі

Акція в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набуває популярності "волосатий" флешмоб для жінок.

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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Неудивительно! В Нью Йорке идиотов немеряно!
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