У мережу злили темник для "слуг" щодо скандалу з "корабельною сосною" й Аллахвердієвою

Суспільство 15:24, 24.06.2020 Оновлено: 15:36, 24.06.2020

У мережі опублікували документ, нібито розроблений політтехнологами партії "Слуга народу", в якому депутатам однойменної фракції пояснили, як реагувати на сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка й Давида Арахамії.

Документ для внутрішньопартійного користування оприлюднив Telegram-канал "Темники Банковой" (щоб подивитися фото, доскольте новину до кінця).

У так званому "меседж-боксі" спершу викладається фабула скандалу, потім окреслюються завдання для "слуг народу", наводяться рекомендації та "ключові тези".

Завдань всього три:

  • "Не допустити втягування в скандал президента України В. Зеленського і глави Офісу Президента А. Єрмака".

  • "Знівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії" зльоту ".

  • "Вказати на замовну природу появи даного скандалу".

"Слугам народу" рекомендують взагалі ігнорувати інформаційний привід, щоб не дати йому "друге дихання". На думку укладачів "темника", те, що трапилося є "темою одного вечора". У разі, якщо говорити щось буде потрібно, депутатам радять не згадувати ім'я Корнієнка, змістивши акцент на Арахамію.

Для допомоги в поясненні інциденту привели тези, які рекомендують використовувати.

  • "Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердиєвої".

  • "Метою вкидання цієї "сенсації" була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили... Чи стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання".

  • "Слуга народу" це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства... "чоловічі розмови" це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенка ".

В останньому пункті "меседж-бокса" наслідки скандалу для партії оцінені як "що не отримали репутаційного збитку".

"Задум замовників кампанії зазнав поразки завдяки злагодженій роботі та своєчасному реагуванню інформаційного крила команди і здобув зворотний ефект за принципом "айкідо": політична партія "Слуга народу" отримає образ більш народної партії", – написали автори документа.

Меседж-бокс для коментування скандалу
Telegram-канал Темники Банковій
Меседж-бокс для коментування скандалу
Telegram-канал Темники Банковій

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