У мережу злили темник для "слуг" щодо скандалу з "корабельною сосною" й Аллахвердієвою

У мережі опублікували документ, нібито розроблений політтехнологами партії "Слуга народу", в якому депутатам однойменної фракції пояснили, як реагувати на сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка й Давида Арахамії.

Документ для внутрішньопартійного користування оприлюднив Telegram-канал "Темники Банковой" (щоб подивитися фото, доскольте новину до кінця).

У так званому "меседж-боксі" спершу викладається фабула скандалу, потім окреслюються завдання для "слуг народу", наводяться рекомендації та "ключові тези".

Завдань всього три:

"Не допустити втягування в скандал президента України В. Зеленського і глави Офісу Президента А. Єрмака".

"Знівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії" зльоту ".

"Вказати на замовну природу появи даного скандалу".

"Слугам народу" рекомендують взагалі ігнорувати інформаційний привід, щоб не дати йому "друге дихання". На думку укладачів "темника", те, що трапилося є "темою одного вечора". У разі, якщо говорити щось буде потрібно, депутатам радять не згадувати ім'я Корнієнка, змістивши акцент на Арахамію.

Для допомоги в поясненні інциденту привели тези, які рекомендують використовувати.

"Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердиєвої".

"Метою вкидання цієї "сенсації" була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили... Чи стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання".

"Слуга народу" це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства... "чоловічі розмови" це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенка ".

В останньому пункті "меседж-бокса" наслідки скандалу для партії оцінені як "що не отримали репутаційного збитку".

"Задум замовників кампанії зазнав поразки завдяки злагодженій роботі та своєчасному реагуванню інформаційного крила команди і здобув зворотний ефект за принципом "айкідо": політична партія "Слуга народу" отримає образ більш народної партії", – написали автори документа.

Меседж-бокс для коментування скандалу Telegram-канал Темники Банковій

Меседж-бокс для коментування скандалу Telegram-канал Темники Банковій

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