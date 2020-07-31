Гнали з пляжу під крики "Ганьба!" В мережу потрапили нові відео з побитим "слугою" Одарченко

У мережу потрапили нові відеозаписи з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком із Залізного Порту (Херсонська область), де його вдарили по обличчю.

Кадри опублікував у Telegram-каналі журналіст і телеведучий Тарас Березовець. "Людина виглядає на відео нетверезою, що підтверджує реакція інших відпочивальників", – написав він.

Як чутно на відео, вони кричали нардепу "Ганьба" і висловлювали невдоволення владою. Сам же Одарченко розповідав про "аферистів, які хочуть, щоб було, як раніше" і поводився досить імпульсивно. Також йому кричали: "Дай усім грошей, ти депутат".

У результаті під ті ж крики "Ганьба" Одарченка з іншим чоловіком у білій футболці, ймовірно, його знайомим, прогнали з пляжу.

Як писав OBOZREVATEL, 29 липня в Залізному Порту невідомий ударив в обличчя Одарченка і втік. Але поліція заявила, що протягом години встановила особу людини, яка завдала удару.