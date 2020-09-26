Опубліковано свіже відео з місця падіння АН-26: перед Чугуєвом натовпи і затори
У мережі з'явилося свіже відео з місця падіння літака Ан-26 ЗСУ під Чугуєвом Харківської області.
Ролик, знятий очевидцями, було опубліковано в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видно величезний затор на під'їзді до місця аварії літака.
Очевидці зафіксували на відео велику кількість автомобілів, автобусів, військових машин, пожежників, поліціянтів, а також багато людей.
"Місце падіння літака, затор перед Чугуєвом", – коротко прокоментували відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.