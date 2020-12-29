У мережі з'явилися стікери з українською мозаїкою СРСР. Фото

У популярних серед українців месенджерах з'явилися нові стікери із зображеннями, виконаними в стилі української мозаїки періоду Радянського Союзу.

Завантажити оригінальні наліпки можна за посиланням Ukrainian mosaics у Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що стікери розробила дизайнерка Ірина Романська на основі Facebook-проєкту фотографа Євгена Нікіфорова "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics".

Наліпки є осучасненим відображенням реальних мозаїчних картин, які колись було створено українськими майстрами на стінах чи в приміщеннях тих чи інших будівель.

Зазначимо, що Нікіфоров також є автором книги англійською мовою "Ukraine. Art for Architecture" щодо української мозаїки в СРСР.

В анотації до видання зазначається, що в ті часи, коли сфера українського мистецтва регулювалася радянськими інституціями, місцеві художники зі сфери монументально декоративного мистецтва працювали на межі між партійною пропагандою та творчим експериментом. Тоді як нині українські мозаїки радянського періоду вилучено з архітектурного контексту країни буквально та метафорично, як відомо, через дію закону про декомунізацію.

"Твори мистецтва знімають із будівель, спеціально для яких їх було створено, і засуджують як предмети ідеології, що не мають жодної цінності. Крім того, мозаїки фактично не визнаються як об'єкти мистецтва, що робить їх беззахисними перед процесом декомунізації", – пояснює автор ідею створення книги з мозаїками.

Пропонуємо подивитися деякі фото з цього видання, більше їх можна побачити в Instagram проєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали туристичні плакати 1930-х років СРСР про Україну. Зображення на них місць для відвідування туристами дуже контрастували з реальним виглядом.