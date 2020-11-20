У мережі з'явилися фото "марсіанських пейзажів" в Україні

Куяльницький лиман на північ від Одеси зняли з висоти пташиного польоту.

На фото з квадрокоптера, які опублікував у Facebook Віталій Мілевич, Куяльник нагадує пейзажі з поверхні планети Марс (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, рожева вода і марсіанські пейзажі. Кайф", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Куяльницький лиман убрався в рожевий колір, в той же час береги водойми стали білими.

Пізніше стало відомо, що Куяльницькому лиману загрожує екологічна катастрофа.