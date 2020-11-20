У мережі з'явилися фото "марсіанських пейзажів" в Україні

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,8 т.
Куяльницький лиман зняли на квадрокоптер

Куяльницький лиман на північ від Одеси зняли з висоти пташиного польоту.

На фото з квадрокоптера, які опублікував у Facebook Віталій Мілевич, Куяльник нагадує пейзажі з поверхні планети Марс (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, рожева вода і марсіанські пейзажі. Кайф", – написав він.

Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича
Facebook Віталія Мілевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Куяльницький лиман убрався в рожевий колір, в той же час береги водойми стали білими.

Пізніше стало відомо, що Куяльницькому лиману загрожує екологічна катастрофа.

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