У мережі зібрали усі фейли Zoom-зустрічей в одному відео з котами

Блогери зібрали в одному відео усі можливі фейли Zoom-зустрічей і продемонстрували їх на прикладі котиків.

Відеоролик був опублікований на сторінці у Facebook "Poke My Heart". Він демонструє проблеми, які можуть виникнути перед або під час робочої конференції у мережі Zoom (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Починаючи від того, що ви перебуваєте занадто близько до камери і закінчуючи масовкою дітей. Який ви тип людини в Zoom?", – підписали автори ролика.

Які проблеми можуть виникнути під час ZOOM-конференції:

Ви сидите занадто близько до камери

Через поганий вай-фай відео "замерзає"

У кадрі раптово з’являються діти

Проблеми зі звуком

Невдала зачіска

Ви маєте надто екстравагантний вигляд

Ви намагаєтеся говорити до 30 людей одночасно

Перекус під час зустрічі

Перемудрили із заднім фоном

Заснули під час зустрічі

Коли хтось із членів родини намагається вас перервати

Цензура

Ви не з’явилися на зустріч

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії блогери почали влаштовувати пранки онлайн-уроків: вони заходять у відеоконференції, де вчителі дистанційно проводять заняття.