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У мережі зібрали усі фейли Zoom-зустрічей в одному відео з котами

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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У мережі зібрали усі фейли Zoom-зустрічей в одному відео з котами

У мережі зібрали усі фейли Zoom-зустрічей в одному відео з котами.

Блогери зібрали в одному відео усі можливі фейли Zoom-зустрічей і продемонстрували їх на прикладі котиків.

Відеоролик був опублікований на сторінці у Facebook "Poke My Heart". Він демонструє проблеми, які можуть виникнути перед або під час робочої конференції у мережі Zoom (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Починаючи від того, що ви перебуваєте занадто близько до камери і закінчуючи масовкою дітей. Який ви тип людини в Zoom?", – підписали автори ролика.

Які проблеми можуть виникнути під час ZOOM-конференції:

  • Ви сидите занадто близько до камери

  • Через поганий вай-фай відео "замерзає"

  • У кадрі раптово з’являються діти

  • Проблеми зі звуком

  • Невдала зачіска

  • Ви маєте надто екстравагантний вигляд

  • Ви намагаєтеся говорити до 30 людей одночасно

  • Перекус під час зустрічі

  • Перемудрили із заднім фоном

  • Заснули під час зустрічі

  • Коли хтось із членів родини намагається вас перервати

  • Цензура

  • Ви не з’явилися на зустріч

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії блогери почали влаштовувати пранки онлайн-уроків: вони заходять у відеоконференції, де вчителі дистанційно проводять заняття.

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  2. Суспільство