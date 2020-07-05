У мережі зібрали 8 фото, які доводять існування привидів

Хоча наука не визнає існування привидів, деякі фото, що зафіксували дивні образи, здатні переконати у зворотному.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам побачити кілька таких знімків і вирішити самим, що це – гра світла й тіней або справжні привиди.

1. "Привид Леді Браун"

Найвідоміший знімок привидів всіх часів. Вважається, що на ньому – привид дружини Чарльза Тауншенда, леді Дороті Тауншенд ("леді Браун"). Подружжя жило в Англії на початку 18 століття. За легендою, Чарльз підозрював дружину в подружній зраді і закрив її в дальньому кутку будинку. Згідно з документами, жінка була похована в 1726 році.

"Привид Леді Браун" – найвідоміший з привидів 24sata.hr

2. Дівчина на сімейному фото

Цей знімок було зроблено в 1930 році в Новій Зеландії. По центру зверху можна помітити виснажену дівчину в сукні. За словами власниці фото, її тітка, що жила в цьому домі в 60-70 роках, не раз бачила привид дівчини з темним розпущеним волоссям в білій сукні з брошкою на талії.

Привид було помічено на сімейному фото 1930 року reddit.com

3. Чоловік у капелюсі

Террі Айк Клентон сфотографував свого друга на цвинтарі Бутхілл. Якщо придивитися, на задньому фоні знімка можна помітити фігуру людини в капелюсі. За містичним припущенням, це хтось, хто виходить з-під землі.

Привид чоловіка в капелюсі на фото з кладовища 24sata.hr

4. Привиди "Вотертауна"

У грудні 1924 року внаслідок нещасного випадку члени екіпажу нафтового танкера "Вотертаун" отруїлися парами газу під час чищення вантажного відсіку і померли. Це сталося на шляху з Нью-Йорка до Панамського Каналу. За морською традицією їх поховали в морі. Наступного дня один з членів екіпажу помітив їхні обличчя в хвилях. Образи з'являлися на 10 секунд і потім зникали; їх бачили і потім. Негатив фото було досліджено експертами на предмет підробки.

Привиди "Вотертауна" були помічені вперше в 1924 році 24sata.hr

5. Зловісна постать на лікарняному ліжку

Людина, якій належить це фото, розповів, що зловісну темну фігуру було зафіксовано на моніторі медсестри в лікарні, а пацієнт у ліжку помер незабаром після цього.

Привид на лікарняному ліжку godlikeproductions.com

6. Жахливе тіло

Це фото сім'ї Куперів було зроблено в 1950-х роках. На ньому дві жінки сидять за обіднім столом, із запаленими свічками і двома хлопчиками на колінах. Але коли фотографію проявили, на ній опинилося жахливе тіло, що висить вниз головою.

Жахливе тіло опинилося на сімейному фото після його проявлення igotti.net

7. "Привид" у будинку літніх людей

Власник даного фото розповів, що знімок зробила мешканка будинку літніх людей. Перед цим люди, що перебували в установі, чули звуки двері, що відкривається і закривається, а за 15 хвилин до того, як було зроблено знімок, помер один з пацієнтів.

"Привид" у будинку літніх людей reddit.com

8. Дитина в зруйнованій школі

Власник даного фото розповів, що його зробив знайомий хлопець у старій школі перед тим, як її мали знести. "Я взагалі не вірю в такі речі. Але я не знаю, як це пояснити, тому що це був мобільний телефон, і я майже впевнений, що ніхто в моєму рідному місті не знає, як зробити фальшиві фотографії".

Дитина на фото зі старої школи reddit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу налякав "привид" на спортмайданчику в Індії.