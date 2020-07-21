У мережі згадали, як виглядали витверезники в СРСР. Фото

Білоруський блогер Максим Мирович запропонував згадати, як виглядали радянські витверезники і як туди потрапляли люди.

Архівні фото витверезників, які працювали до самого "кінця" СРСР і навіть пережили його на пару десятиліть – в Росії останній витверезник був закритий у 2011 році – він опублікував у своєму блозі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Мирович зазначив, що з країн "колишнього соцтабору" витверезники продовжують працювати в Білорусі, Казахстані, Чехії та Польщі.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

"Попадали в витверезник в основному ті, хто пиячив у громадських місцях, на вулиці і т.д. Наскільки мені відомо – з квартир (наприклад, за викликом міліції на дебош) в витверезник не забирали – це вважалося "сімейним конфліктом" і розбиралася інакше .

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Збір п'яних з вулиць проводився спеціальним нарядом, який складався з двох міліціонерів і водія. Справу з алкоголіками мали тільки міліціонери, але при активному опорі в справу міг підключитися і водій.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

В СРСР виділялися окремі групи громадян, які в витверезник не доставлялися ніколи – депутати Рад народних депутатів, герої Радянського союзу а також кавалери деяких орденів. Також в витверезники не доставлялися жінки з явними ознаками вагітності та інваліди з явними ознаками інвалідності.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

У всяких там офіційних зведеннях і т.д. зазвичай згадувалися три стадії сп'яніння – легка, середня і важка. У витверезник забирали всіх, хто потрапляв під визначення "сп'яніння середньої або важкого стадії". Стадії визначалися міліціонерами на око: "середня" – це коли не може нормально йти і сильно хитається, "важка" – це коли вже лежить без руху.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Іноді фургони "Спецмедслужби" чергували в місцях, де теоретично могло бути багато п'яних – у ресторанів, біля місць проведення дискотек, біля прохідних заводів в день получки і т.д. Що цікаво – за упіймання п'яниць міліціонери нерідко отримували спецталон на спиртне – це було особливо актуально в часи антиалкогольних кампаній і дефіциту.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

П'яницю доставляли в витверезник, де насамперед встановлювалася його особистість і місце роботи. Якщо людина мала вищу стадію сп'яніння – його намагалися "протверезити" під крижаним душем. Міра дуже неоднозначна, так як може легко викликати серцево-судинні проблеми, особливо в організмі, і так ослабленому алкоголем.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Решта заходів могла сильно відрізнятися – в залежності від того, де знаходився витверезник. Деяких прив'язували до лав – якщо ті чинили опір або не могли сидіти самостійно. Потім міліціонери забирали гроші і документи, фотографували людину, потім роздягали – часто дуже грубо, просто обриваючи гудзики. У деяких витверезниках витверезниках голову "відвідувача" могли наголо поголити.

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Після душу і інших "заходів" п'яницю залишали проспатися в одній з кімнат – зазвичай там в ряд стояли нари або панцирні ліжка. На ліжках могли бути подушки і ковдри – але іноді їх не залишали. Вранці була "побудка", як в армії. Після неї фельдшер повторно оглядав "клієнтів", а міліціонери встановлювали особи тих, у кого це не вдалося зробити напередодні".

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Витверезники в СРСР maxim-nm.livejournal.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, блогер вказав на приклади, як у фільмах СРСР принижували українців.