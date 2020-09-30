У мережі згадали стару загадку про м'яч і биту: відповідь не така проста

Олексій Тітофф Суспільство 04:20, 30.09.2020

У мережі знову стала популярна математична загадка на логіку з вгадування ціни бейсбольного м'яча та біти.

Нагадаємо, що сама головоломка звучить так:

"Бейсбольний м'яч і бита разом коштують 1 долар і 10 центів. При цьому біта стоїть на 1 долар дорожче м'яча. Скільки коштує м'яч?".

Пропонуємо вам дати правильну відповідь, яка не така проста як здається на перший погляд.

Відповідь можете дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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