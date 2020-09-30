У мережі згадали стару загадку про м'яч і биту: відповідь не така проста
У мережі знову стала популярна математична загадка на логіку з вгадування ціни бейсбольного м'яча та біти.
Нагадаємо, що сама головоломка звучить так:
"Бейсбольний м'яч і бита разом коштують 1 долар і 10 центів. При цьому біта стоїть на 1 долар дорожче м'яча. Скільки коштує м'яч?".
Пропонуємо вам дати правильну відповідь, яка не така проста як здається на перший погляд.
Відповідь можете дізнатися тут.
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