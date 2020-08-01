У мережі згадали смак "щасливого дитинства" в СРСР. Фото

У мережі показали, як виглядала упаковка кукурудзяних паличок у 80-х роках в СРСР.

Так, на знімку 1985 року, який опублікував Telegram-канал "Назад в СРСР", сфотографовано працівницю Московського харчового комбінату ордена Леніна з декількома пачками паличок.

"Смак нашого щасливого дитинства. Найсмачніші кукурудзяні пластівці", – йдеться у підписі до фото.

Кукурудзяні палички в СРСР, 1985 рік Фото: "Назад в СРСР" / Telegram

Кукурудзяні палички з цукровою пудрою дійсно були одними з найулюбленіших ласощів дітей за часів СРСР. Вибір у магазинах тоді був невеликим, а коштували вони близько 25 копійок за велику пачку (вагою близько 1 кг).

Виробництво кукурудзяних паличок в СРСР вперше було організовано в Україні, 1963 року на Дніпропетровському комбінаті харчових концентратів. До цього на радянських заводах випускалися лише кукурудзяні пластівці.

У 1980-х роках в Радянському Союзі стали випускати продукти з інших круп, приготовані за технологією кукурудзяних паличок, такі як рисові палички, подушечки тощо.

Кукурудзяні палички були одними з найулюбленіших ласощів дітей в СРСР Фото: Pinterest

Реклама кукурудзяних пластівців в СРСР Фото: Pinterest

Кукурудзяні і пшеничні пластівці були популярними в СРСР Фото: Pinterest

Кукурудзяні пластівці, СРСР, 1941 рік Фото: Pinterest

Радянські кукурудзяні палички Фото: Pinterest

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