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25 березня • оновлено в 02:15
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У мережі згадали "пророче" відео з Зеленським і безлюдним Києвом

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В інтернеті опублікували уривок з епізоду з серіалу "Слуга народу", на якому показаний повністю безлюдний Києв. Зараз, коли в країні введений карантин через коронавірус, цей момент сприймається інакше.

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Уривок з 4 серії 2 сезону у Facebook опублікував користувач Олексій Олександрович (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Наврочив!" У мережі згадали "пророче" відео з Зеленським і безлюдним Києвом

Кадр з серіалу "Слуга народу"

Коментатори заявили, що Володимир Зеленський, який тоді ще був шоуменом і актором, "напророкував".

"Наврочив!" У мережі згадали "пророче" відео з Зеленським і безлюдним Києвом

У зазначеному епізоді персонажу Зеленського президенту України Василю Голобородько снитися сон, в якому всі люди виїхали з країни, як тільки дали безвіз. На автомобілі він приїжджає у порожній Київ, де немає жодної людини.

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" вийшов в 2017 році. Він складається з трьох сезонів – другий і третій називаються "Від любові до імпічменту" і "Вибір".

Третій сезон був показаний напередодні виборів президента України в травні 2019 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Серіал Слуга Народу
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Santi Amonito
Santi Amonito
Это какой-то - "вангол0х". Лучше пусть оно снимается в своих с*аных сериальчиках, чем будет дальше президентом Украины.
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