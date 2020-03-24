"Наврочив!" У мережі згадали "пророче" відео з Зеленським і безлюдним Києвом

В інтернеті опублікували уривок з епізоду з серіалу "Слуга народу", на якому показаний повністю безлюдний Києв. Зараз, коли в країні введений карантин через коронавірус, цей момент сприймається інакше.

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Уривок з 4 серії 2 сезону у Facebook опублікував користувач Олексій Олександрович (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Кадр з серіалу "Слуга народу"

Коментатори заявили, що Володимир Зеленський, який тоді ще був шоуменом і актором, "напророкував".

У зазначеному епізоді персонажу Зеленського президенту України Василю Голобородько снитися сон, в якому всі люди виїхали з країни, як тільки дали безвіз. На автомобілі він приїжджає у порожній Київ, де немає жодної людини.

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" вийшов в 2017 році. Він складається з трьох сезонів – другий і третій називаються "Від любові до імпічменту" і "Вибір".

Третій сезон був показаний напередодні виборів президента України в травні 2019 року.

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