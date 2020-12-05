У мережі згадали, навіщо за радянських часів купували по три ялинки в дім

Карина Бондаренко Суспільство 03:00, 5.12.2020 Оновлено: 03:42, 5.12.2020

У мережі згадали, що за часів СРСР було складно дістати новорічну ялинку і це було справжнім квестом.

Зазвичай на ялинковому базарі люди купували по три дерева, оскільки вони були однобокі. Старе фото, зроблене недалеко від такого базару, опублікували на сторінці Половець Петков в Twitter.

"У Радянському Союзі був ще один квест – дістати ялинку. Зазвичай знаходився ялинковий базар і купувалося 3 штуки, тому що вони були однобокі. Удома їх в'язали в одну", – йдеться під фото.

Скріншот.
Половець Петков в Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як з'явилася шоколадка "Оленка". У мережі згадали історію обгортки для улюблених солодощів дітей в СРСР.

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