У мережі згадали черги за "божественною" "Пепсі-Колою" в СРСР. Фото

Користувачам мережі нагадали, як у Радянському Союзі люди шикувалися в черги за "солодким життям із Заходу" – пляшечками газованої води "Пепсі-Кола".

Знімок було опубліковано у Twitter "Історичні фото". У коментарях під ним користувачі зазначили, що цей напій був "божественним", як і "Фанта".

"Пепсі-Колу" дають. СРСР. 1981 р." – коротко підписали фотографію автори посту.

"Вона була божественна", "З неї віскарь (типу) гнали, бормотуху фарбовану. А особливі умільці – навіть "коньяк", "І "Фанта", напій Олімпіади", "Не пам'ятаю в совку таких сумок і футболок! А пепсі схоже досі продається", "О, мені дуже подобалася", "Де це видно? А чому не пиво", "Дитячий напій, дорослим він майже тотально заборонений за медпоказаннями", – прокоментували користувачі.

Хоча деякі заявили, що це не правда й "у СРСР ніколи не було черг за "Пепсі-Колою".

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