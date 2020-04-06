У соцмережах з'явилися фотожаби на знімок із затриманням киянина, який вирішив потрапити в Гідропарк вплав.

Інцидент стався 6 квітня, коли поліція через посилення карантину не пропустила двох осіб на спортмайданчик (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Хлопець з товаришем прийшов до мосту, який веде до спортмайданчику в Гідропарку. Тоді поліція відмовилася їх пропустити, через що киянин почав обурюватися.

Після цього хлопець роздягнувся і стрибнув у воду. На іншому березі його вже чекали правоохоронці, які і забрали киянина до відділку.

twitter.com/nabahanniy

twitter.com/DFENS3000

twitter.com/sergonaumovich

twitter.com/ArtemZeleny

twitter.com/sergonaumovich

twitter.com/Dekapittator

"Якщо подивитися це відео в зворотному напрямку, то можна побачити як прекрасний хлопець веде за собою поліцейських в холодну безодню Дніпра, а на інший берег припливає в образі діви прекрасної", – прокоментував ролик автор.

Нагадаємо, що за кілька днів до посилення карантинних заходів в Україні столичні спортсмени з Гідропарку влаштували демонстративний протест. Вони заявили урядові обмеження є незаконними, здоровим людям маски не потрібні, а якщо доведеться – готові навіть чинити опір поліції.

Як проходив протест і чим він закінчився, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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