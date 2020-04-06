Головна Новини
6 квітня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку. Фото і відео

1.4т
Читати матеріал російською

У соцмережах з'явилися фотожаби на знімок із затриманням киянина, який вирішив потрапити в Гідропарк вплав.

Інцидент стався 6 квітня, коли поліція через посилення карантину не пропустила двох осіб на спортмайданчик (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

Хлопець з товаришем прийшов до мосту, який веде до спортмайданчику в Гідропарку. Тоді поліція відмовилася їх пропустити, через що киянин почав обурюватися.

Після цього хлопець роздягнувся і стрибнув у воду. На іншому березі його вже чекали правоохоронці, які і забрали киянина до відділку.

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/nabahanniy

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/DFENS3000

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/sergonaumovich

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/ArtemZeleny

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/sergonaumovich

Джек Воробей і Надія Савченко в море: в мережі висміяли ситуацію з плавцем і поліцейськими в київському Гідропарку

twitter.com/Dekapittator

"Якщо подивитися це відео в зворотному напрямку, то можна побачити як прекрасний хлопець веде за собою поліцейських в холодну безодню Дніпра, а на інший берег припливає в образі діви прекрасної", – прокоментував ролик автор.

Нагадаємо, що за кілька днів до посилення карантинних заходів в Україні столичні спортсмени з Гідропарку влаштували демонстративний протест. Вони заявили урядові обмеження є незаконними, здоровим людям маски не потрібні, а якщо доведеться – готові навіть чинити опір поліції.

Як проходив протест і чим він закінчився, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
15 долбо...ебов на одного спортсмена) за наши с вами налоги кстати....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги