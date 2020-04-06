У соцмережах з'явилися фотожаби на знімок із затриманням киянина, який вирішив потрапити в Гідропарк вплав.
Інцидент стався 6 квітня, коли поліція через посилення карантину не пропустила двох осіб на спортмайданчик (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
Хлопець з товаришем прийшов до мосту, який веде до спортмайданчику в Гідропарку. Тоді поліція відмовилася їх пропустити, через що киянин почав обурюватися.
Після цього хлопець роздягнувся і стрибнув у воду. На іншому березі його вже чекали правоохоронці, які і забрали киянина до відділку.
twitter.com/nabahanniy
twitter.com/DFENS3000
twitter.com/sergonaumovich
twitter.com/ArtemZeleny
twitter.com/sergonaumovich
twitter.com/Dekapittator
"Якщо подивитися це відео в зворотному напрямку, то можна побачити як прекрасний хлопець веде за собою поліцейських в холодну безодню Дніпра, а на інший берег припливає в образі діви прекрасної", – прокоментував ролик автор.
Нагадаємо, що за кілька днів до посилення карантинних заходів в Україні столичні спортсмени з Гідропарку влаштували демонстративний протест. Вони заявили урядові обмеження є незаконними, здоровим людям маски не потрібні, а якщо доведеться – готові навіть чинити опір поліції.
Як проходив протест і чим він закінчився, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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