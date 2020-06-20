Архівне фото київського торта спливло в мережі: купити його було складно
Архівне фото київського торта (фото - Facebook Клуб Корінного Киянина)
Архівне фото київського торта викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.
Відповідний знімок опублікували на сторінці "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На ньому зображена жінка з прикрашеним тортом в руках, а ще десятки схожих виробів на столі і коробки для них позаду неї.
Архівне фото київського торта (фото - Facebook Клуб коренного киевлянина)
Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати знімок.
"Купити його було дуже складно. Вистоювати величезні черги. А якщо йдеш в гості – це був найкращий подарунок! Я його дуже любила!" – пишуть в коментарях.
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Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Раніше OBOZREVATEL писав, що користувачів мережі зворушило раритетне фото Майдану Незалежності в Києві.