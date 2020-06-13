У мережі оприлюднили фото з радянського концтабору ГУЛАГу, на якому зображені десятки ув'язнених хлопців.

По обличчях можна розгледіти, що вони – майже зовсім діти. Знімок опублікував у своєму Telegram-каналі білоруський блогер Максим Мірович.

"Ні, це не фото нацистського концтабору з написом на воротах "Праця робить вільним. Це фотознімок сталінського концтабору ГУЛАГу з вимпелом "Праця – справа честі, справа слави", – пояснив він.

Концтабір ГУЛАГу в СРСР t.me/MirovichMedia

Як відомо, тема концтаборів була заборонена практично всі роки існування Радянського Союзу і в сталінські часи таке фото ніхто б не показав. Адже тільки після його розпаду почали писати, що за СРСР ніхто не говорив про те, що все "успіхи" сталінської економіки були засновані на рабській примусовій праці людей, яких держава на десятиліття відправляла в табори за незначні вчинки, або такі, яких вони навіть не здійснювали.

"Коли історію викреслюють із підручників – вона повторюється знову і знову", – зазначив блогер.

Скриншот t.me/MirovichMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася історія про коменданта нацистського концтабору Освенцим Ріхарда Баєра, який після закінчення Другої світової війни 15 років переховувався в лісі й навіть змінив ім'я.