Головна Новини
7 грудня • оновлено в 03:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У мережі розвінчали головні міфи про порно

1.4т
Читати матеріал російською

У мережі розвінчали низку міфів, які поширюються серед користувачів через порноролики.

Добірку зробило видання Insider. Журналісти відзначили, що порно в мережі нерідко сприймається користувачами як енциклопедія сексу. Однак такі ролики не є достовірним джерелом знань, оскільки є вигадкою, особливо в сфері, що стосується інтимного життя ЛГБТК+.

За даними Insider, анальний секс без підготовки – це міф. Лікарі підтверджують, що зображуване часто в порно різке проникнення без прелюдій може бути небезпечним у реальному житті.

У мережі розвінчали головні міфи про порно

У мережі розвінчали головні міфи про порно

ISTOCK

Новини
Чемпіонка світу з України знялася в порно: в мережі показали кадри з відео

Найчастіше в порно також культивується помилкова ідея, ніби розмір пеніса впливає на якість сексу, і проникаючий секс є найкращим способом досягнення задоволення.

Також журналісти звернули увагу на принизливе зображення бісексуалів і транссексуалів, які нібито хочуть сексу завжди і з усіма підряд.

Багато міфів торкнулися лесбійського сексу: наприклад, поза "ножиці", яка нерідко використовується в еротиці, насправді не поширена в реальному житті. Те ж саме стосується зображення пар дівчат, які нібито тут же змінюють орієнтацію, бажаючи займатися сексом з чоловіком, варто їм зустріти "відповідного".

Як писав OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віце-чемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про свою кар'єру в порноіндустрії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги