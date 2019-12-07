У мережі розвінчали низку міфів, які поширюються серед користувачів через порноролики.

Добірку зробило видання Insider. Журналісти відзначили, що порно в мережі нерідко сприймається користувачами як енциклопедія сексу. Однак такі ролики не є достовірним джерелом знань, оскільки є вигадкою, особливо в сфері, що стосується інтимного життя ЛГБТК+.

За даними Insider, анальний секс без підготовки – це міф. Лікарі підтверджують, що зображуване часто в порно різке проникнення без прелюдій може бути небезпечним у реальному житті.

У мережі розвінчали головні міфи про порно ISTOCK

Найчастіше в порно також культивується помилкова ідея, ніби розмір пеніса впливає на якість сексу, і проникаючий секс є найкращим способом досягнення задоволення.

Також журналісти звернули увагу на принизливе зображення бісексуалів і транссексуалів, які нібито хочуть сексу завжди і з усіма підряд.

Багато міфів торкнулися лесбійського сексу: наприклад, поза "ножиці", яка нерідко використовується в еротиці, насправді не поширена в реальному житті. Те ж саме стосується зображення пар дівчат, які нібито тут же змінюють орієнтацію, бажаючи займатися сексом з чоловіком, варто їм зустріти "відповідного".

Як писав OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віце-чемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про свою кар'єру в порноіндустрії.

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