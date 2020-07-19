У мережі розгорілася суперечка через відео про правильний спосіб зав'язувати шнурки

Користувачі сервісу TikTok посперечалися через відеоролик про те, як правильно зав'язувати шнурки.

Так, автор відео, посилаючись на дослідження журналістів The Royal Society, заявляє, що єдиний правильний спосіб – це "стандартний" вузол, пише Daily Mail.

На кадрах ролика видно, як людина спочатку зав'язує на взутті звичайний вузол, а потім робить петлю з правого шнурка, оперізує її лівим, просмикує його під петлею і затягує.

Потім йдеться про неправильний, з точки зору автора, спосіб зав'язування шнурків "заячі вушка". Нібито це примітивний, дитячий варіант, при якому шнурки закріплюються затягуванням вузла з двох петель. За словами автора ролика, такий вузол не протримається більше 15 хвилин.

Користувачі, які залишили коментарі під відео, по-різному відреагували на нього. Одні погодилися з автором ролика, а інші назвали саме його спосіб зав'язування шнурків неправильним.

"Я завжди вважав тих, хто використовує "заячі вушка" не здатними до логічного мислення", "Любителі "заячих вушок" здаються мені дивними", "Навіщо ускладнювати життя, коли можна просто зробити другий вузол з петель над першим?", "Мій особистий досвід показав, що "заячі вушка" тримаються довше", – пишуть вони.

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