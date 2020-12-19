У мережі розгорілася суперечка через дефіцитні мандарини в СРСР
Користувачі мережі обурено відреагували на знімок часів Радянського Союзу, яким їм вирішили нагадати про дефіцит закордонних фруктів у ті часи. На ньому чоловік однією рукою тримає доньку, а в інший – авоську з мандаринами або апельсинами. Водночас дівчинка нібито із заздрістю дивиться на них.
Фото з підписом "Всіма улюблені й такі дефіцитні мандарини" опублікували у Facebook-спільноті "Історичні фотографії". Автор посту уточнив, що воно було зроблено 1980 року в Москві.
У коментарях підписники дорікнули його тим, що він не може відрізнити мандарини від апельсинів, які, насправді зображено на знімку. Проте це все одно навіяло їм спогади про радянське дитинство.
"Це апельсини. Мандарини в совку були дрібні", "Дурний опис під фотографією, автор у Празі навіть мандарин від апельсина відрізнити не може", "Ці апельсини були з наклейкою Марокко, а насправді вони з Ізраїлю, але таке слово в СРСР було під забороною", "Пам'ятаю в метро, коли я була дитиною, дядько, який сидів поруч, пригостив мандарином. Відкрив свій величезний портфель, а там їх море", "Ого прикупили! А мені колись дісталося 2 штуки. Продавець так і кричала до черги: "Більше двох на руки не даємо!" – зазначили підписники.
Деякі висловили невдоволення взагалі словом дефіцит і стали запевняти, що нестачі апельсинів у СРСР не було.
"Апельсини це. Знову у вас і це було в дефіциті? Як вас почитаєш, тільки дивуватися, як із голоду не повмирали", "В Москві апельсини були. Мандарини рідше. Але купити можна було, особливо не напрягаючись", "Не мандарини, а апельсини. Мандарини дефіцитом не були ніколи", – заявили вони.
Проте більшість підтвердили, що ці цитрусові дійсно були дефіцитними в Союзі. Принаймні в містах, віддалених від столичних регіонів.
"Мандарини були тільки абхазькі, тільки в грудні і під чергу", "А головне – вони в авосьці, щоб всі сусіди бачили, що ти несеш", "Так, така авоська апельсинів – це багатство. Мандарини і апельсини тільки під новий рік. І взагалі, нормальні овочі та фрукти було купити в магазинах практично нереально, тільки на ринку за захмарною ціною", "Не всі жили в Москві. В Караганді були апельсини раз на рік: перед Новим роком. Батьки працювали, стояти годинами в чергах за ними не могли, тому апельсинка в рік. Ось так", "Банани в дитинстві їла один раз. Чотири години в черзі стояли. Дісталися абсолютно зелені. Апельсини частіше були, декілька разів на рік. І черга менша, години на дві", "Мені подобалися, на свята тільки вживали", "Мужик видно, що з провінції і не мандарини, а апельсини. У 70-80-та дійсно було для регіонів рідкістю апельсини і банани, але особливо й не переживали!", "Апельсини або мандарини не настільки важливо, а що тільки перед Новим роком, ціна щось приблизно 2,50 руб. Якщо врахувати, що 1 руб. десь 70 грн, то тепер ціна була б 180 грн. Кілометрові черги", "Які апельсини? Ви б у Горьківській області пожили у 70-80-х. Мої батьки відсилали в посилках гречку родичам... Тому що крім жахливих макаронів і манки там ні чорта не було. Про м'ясо, ковбасу, фрукти взагалі забудь. Десь може щось і було, але в основному все в дефіциті", Пам'ятаю, батько відстояв довгу чергу за зеленими бананами, які їсти було неможливо. Всією сім'єю чекали, коли ця зв'язка дозріє, пожовтіє", "Реально були в дефіциті", "Всім любителям пломбіру та кави з жолудів раджу придивитися до того, як дитина на фото дивиться на вміст цієї авоськи. Вона, напевно, бачить апельсини, рідше, ніж фотографується. І, найімовірніше, їх покладуть у холодильник і скажуть: "Не чіпай, це – на Новий рік!" А замість апельсинів ввечері прочитають вірш: "Ми ділили апельсин. Багато нас, а він один..." Вам би зараз спало на думку сфотографуватися на тлі черги з пакетом фруктів?" – розповіли користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
звичайні банани в Радянському союзі були дефіцитом і вважалися делікатесом. Щоб їх "дістати", люди годинами стояли в чергах, а купивши, часто не знали, як їх потрібно їсти.
Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів всі гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.
"Ковбаса по 2,20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються його противники. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів із України вивозили в Москву.
У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2,20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.
Також ми розповідали про речі, які в СРСР привозили з-за кордону і за якими люди теж шикувалися в черги.
Ще в мережі показали дефіцит пізнього СРСР – на фото теж зображено величезні черги і порожні прилавки.