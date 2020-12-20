У мережі розгорілася суперечка через дефіцитні мандарини в СРСР

Користувачі мережі обурено відреагували на знімок часів Радянського Союзу, яким їм вирішили нагадати про дефіцит закордонних фруктів у ті часи. На ньому чоловік однією рукою тримає доньку, а в інший – авоську з мандаринами або апельсинами. Водночас дівчинка нібито із заздрістю дивиться на них.

Фото з підписом "Всіма улюблені й такі дефіцитні мандарини" опублікували у Facebook-спільноті "Історичні фотографії". Автор посту уточнив, що воно було зроблено 1980 року в Москві.

У коментарях підписники дорікнули його тим, що він не може відрізнити мандарини від апельсинів, які, насправді зображено на знімку. Проте це все одно навіяло їм спогади про радянське дитинство.

"Це апельсини. Мандарини в совку були дрібні", "Дурний опис під фотографією, автор у Празі навіть мандарин від апельсина відрізнити не може", "Ці апельсини були з наклейкою Марокко, а насправді вони з Ізраїлю, але таке слово в СРСР було під забороною", "Пам'ятаю в метро, коли я була дитиною, дядько, який сидів поруч, пригостив мандарином. Відкрив свій величезний портфель, а там їх море", "Ого прикупили! А мені колись дісталося 2 штуки. Продавець так і кричала до черги: "Більше двох на руки не даємо!" – зазначили підписники.

Деякі висловили невдоволення взагалі словом дефіцит і стали запевняти, що нестачі апельсинів у СРСР не було.

"Апельсини це. Знову у вас і це було в дефіциті? Як вас почитаєш, тільки дивуватися, як із голоду не повмирали", "В Москві апельсини були. Мандарини рідше. Але купити можна було, особливо не напрягаючись", "Не мандарини, а апельсини. Мандарини дефіцитом не були ніколи", – заявили вони.

Проте більшість підтвердили, що ці цитрусові дійсно були дефіцитними в Союзі. Принаймні в містах, віддалених від столичних регіонів.

"Мандарини були тільки абхазькі, тільки в грудні і під чергу", "А головне – вони в авосьці, щоб всі сусіди бачили, що ти несеш", "Так, така авоська апельсинів – це багатство. Мандарини і апельсини тільки під новий рік. І взагалі, нормальні овочі та фрукти було купити в магазинах практично нереально, тільки на ринку за захмарною ціною", "Не всі жили в Москві. В Караганді були апельсини раз на рік: перед Новим роком. Батьки працювали, стояти годинами в чергах за ними не могли, тому апельсинка в рік. Ось так", "Банани в дитинстві їла один раз. Чотири години в черзі стояли. Дісталися абсолютно зелені. Апельсини частіше були, декілька разів на рік. І черга менша, години на дві", "Мені подобалися, на свята тільки вживали", "Мужик видно, що з провінції і не мандарини, а апельсини. У 70-80-та дійсно було для регіонів рідкістю апельсини і банани, але особливо й не переживали!", "Апельсини або мандарини не настільки важливо, а що тільки перед Новим роком, ціна щось приблизно 2,50 руб. Якщо врахувати, що 1 руб. десь 70 грн, то тепер ціна була б 180 грн. Кілометрові черги", "Які апельсини? Ви б у Горьківській області пожили у 70-80-х. Мої батьки відсилали в посилках гречку родичам... Тому що крім жахливих макаронів і манки там ні чорта не було. Про м'ясо, ковбасу, фрукти взагалі забудь. Десь може щось і було, але в основному все в дефіциті", Пам'ятаю, батько відстояв довгу чергу за зеленими бананами, які їсти було неможливо. Всією сім'єю чекали, коли ця зв'язка дозріє, пожовтіє", "Реально були в дефіциті", "Всім любителям пломбіру та кави з жолудів раджу придивитися до того, як дитина на фото дивиться на вміст цієї авоськи. Вона, напевно, бачить апельсини, рідше, ніж фотографується. І, найімовірніше, їх покладуть у холодильник і скажуть: "Не чіпай, це – на Новий рік!" А замість апельсинів ввечері прочитають вірш: "Ми ділили апельсин. Багато нас, а він один..." Вам би зараз спало на думку сфотографуватися на тлі черги з пакетом фруктів?" – розповіли користувачі.

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