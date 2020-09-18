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У мережі пригадали знакове фото братання Червоної армії з військами Гітлера

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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Історики нагадали про фото, що доводять співпрацю між Гітлером і Сталіним

У мережі пригадали знакове фото, на якому зафіксований момент братання червоноармійців та гітлерівців на початку Другої світової війни.

Світлину оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія України". Автори допису нагадали, що 17 вересня 1939 року, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі сходу і зайняли західнобілоруські та західноукраїнські землі Польщі.

Радянські та гітлерівські бійці під час окупації Польщі.

Операція, яка тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки і завершилася 6 жовтня 1939 року спільним парадом радянських та нацистських військ.

Спільне вторгнення до Польщі було таємно узгоджено Пактом Молотова-Ріббентропа, підписаного 23 серпня 1939 року у Москві.

Гітлервці з Червоною армією

А на сторінці блогу "История скреп" у Twitter поділилися статтею із добіркою заміток з радянських газет, котрі підтверджують дружність двох тоталітарних режимів, радянського та нацистського, наприкінці 30-х років ХХ століття.

"Як радянська преса у 1939 році описувала, підтримувала і виправдовувала спільне німецько-радянське вторгнення до Польщі. Велика добірка вирізок. Це називається явка з повинною, що б не брехали радянські підручники і сучасна російська пропаганда", – зазначили у дописі.

Пропаганда СРСР про прихід червоних окупантів.
Брехливі замітки про "звільнення" чужих території червоноармійцями.
Свідчення дружби між режимами Гітлера та Сталіна.
Неправдиві свідчення про радісну зустріч окупантів у західній Україні.
Радянська пропаганда з виправданням окупації західної частини Білорусі.

История скреп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомі українські та російські історики спростували низку фейків про Другу світову війну у статті президента Російської Федерації Володимира Путіна, яку він приурочив до 75-річчя перемоги над нацистами.

Друга світова війна
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