У мережі пригадали знакове фото братання Червоної армії з військами Гітлера

У мережі пригадали знакове фото, на якому зафіксований момент братання червоноармійців та гітлерівців на початку Другої світової війни.

Світлину оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія України". Автори допису нагадали, що 17 вересня 1939 року, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі сходу і зайняли західнобілоруські та західноукраїнські землі Польщі.

Операція, яка тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією та Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки і завершилася 6 жовтня 1939 року спільним парадом радянських та нацистських військ.

Спільне вторгнення до Польщі було таємно узгоджено Пактом Молотова-Ріббентропа, підписаного 23 серпня 1939 року у Москві.

А на сторінці блогу "История скреп" у Twitter поділилися статтею із добіркою заміток з радянських газет, котрі підтверджують дружність двох тоталітарних режимів, радянського та нацистського, наприкінці 30-х років ХХ століття.

"Як радянська преса у 1939 році описувала, підтримувала і виправдовувала спільне німецько-радянське вторгнення до Польщі. Велика добірка вирізок. Це називається явка з повинною, що б не брехали радянські підручники і сучасна російська пропаганда", – зазначили у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомі українські та російські історики спростували низку фейків про Другу світову війну у статті президента Російської Федерації Володимира Путіна, яку він приурочив до 75-річчя перемоги над нацистами.