У мережі пригадали, як в СРСР школярі працювали в колгоспах у холод. Фото

У мережі поділилися спогадами про те, як в СРСР школярів примушували працювати в колгоспі в дощ і холод.

Пост з відповідним фото опублікував користувач Facebook Віталій Падалка. За словами чоловіка, учнів його школи посилали на збирання цукрових буряків.

"Одного разу навіть у мороз повезли, і ми ті буряки вирубували з мерзлої землі. Фото взяв з інтернету, але у нас було точно так само, як на фото. І це було звично і сприймалося як належить. Іноді нас для цього трудового подвигу знімали з уроків, а іноді ми їхали у неділю. Єдиною підставою не їхати була медична довідка про хворобу", – згадав він.

Чоловік також нагадав, що кілограм цукру, "виробленого з тих буряків", коштував 78 копійок.

"Це за нинішнім паритетом цін приблизно 78 грн/кг. Нагадаю, що зараз у гіпермаркетах цукор по 17 грн/кг", – порівняв користувач.

У коментарях багато хто поділився аналогічними спогадами: "Ми школярами постійно працювали, навіть за рахунок уроків, на полі збирали не тільки цукровий буряк, а й помідори, моркву, капусту і картоплю", "Ми школярами регулярно видовбували буряк з мерзлої землі. Колгосп тримав їх на полі якомога довше, щоб набрали більше цукру. Ну а зима, як завжди, починалася неждано-негадано".

Інші висловили обурення тим, що відбувалося. "В ітозі країна розпалася, тому що треба було дітей вчити, а не буряк збирати", "В старі часи це називалося панщиною, чи барщиною. Дивно, але і в наш час є люди, які прославляють рабську працю. В Україні цей архаїзм зберігається в залишковій формі у вигляді суботників", "Безкоштовна робоча сила, яку легко примусити. А про права дитини тоді ще не чули", – пишуть вони.

Як відомо, дитяча праця формально була забороненою в СРСР кодексом законів про працю. Влада підносила це як своє завоювання і протиставляла "жахам царського режиму, коли дітей експлуатували нещадно".

За фактом же практично з перших років праця дітей повсюдно застосовувався в СРСР у сільському господарстві та в промисловості. Після колективізації сільські діти в колгоспах працювали по шість годин на день. Залучали до праці їх вже з 5-6 років.

Міських школярів також вивозили на сільськогосподарські роботи, в деяких регіонах на пару днів, а в деяких діти працювали на полях по 2-3 місяці на рік і більше. Праця їхня, як правило, не оплачувалася.

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