У мережі повідомили про екологічну катастрофу на окупованій Луганщині

На тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області заявили про екологічну катастрофу – порушення екосистеми через водозливи вугледобувних підприємств.

Про це йдеться в одному з пабліків окупантів, повідомляє "Трибун". Зазначається, що наслідки будуть особливо помітні вже наступного року, на ситуацію не вплинуть навіть дощі та сніг.

"Обізнані люди знають, що опади вже не зможуть якось вплинути на ситуацію, а безсніжна зима просто прискорить настання важких екологічних наслідків, які жителі "Республіки" відчують на собі вже 2021 року", – повідомили у соцмережі.

Водночас повідомляється, що у деяких річках, наприклад у Вільхівці, знову з'явилася вода, але її рівень перебуває на критично низьких відмітках.

"Рівень води в Ісаківському водосховищі продовжує падати – через закриття шахти "Романівська" водойма щомісяця недоотримує пів мільйона кубометрів води. За період з травня по грудень місяць, Ісаківське водосховище недоотримало 3,5 мільйона кубометрів води (9-10% від водосховища). Про критичну ситуацію з іншим водосховищем – Єлизаветинським – ми вже писали. Катастрофа все ближче, годинник цокає. П. С. На фото вид на Ісаківське з бази відпочинку "Дельфін", – йдеться у повідомленні.

Висохле озеро в ЛНР Трибун

Нагадаємо, катастрофа з водою спостерігається також і на території окупованого Криму. Низка найбільших міст півострова уже з пів року не має стабільного водопостачання. Раніше про це замовчували, проте останнім часом навіть окупанти і прокремлівські ЗМІ все частіше пишуть про те, що Крим на порозі екологічної катастрофи через пересихання річок. Зокрема, без води залишилися річки Альма та Чорна. Тривожні повідомлення почали з'являтися на сайтах адміністрації міст, зокрема Ялтинської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото пересохлого Аянського водосховища в окупованому Криму, від якого залежить водопостачання Сімферополя. Від колись повноводної та красивої водойми майже нічого не залишилося.