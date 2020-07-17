У мережі посперечалися про злидні в СРСР через фото дівчини в паперовому капелюсі

Користувачі мережі порахували доказом злиднів у Радянському Союзі фотографію усміхненої дівчини в капелюсі з газети.

Люди заявили, нібито у радянських громадян просто не вистачало грошей на нормальний головний убір. Знімок, під яким розгорілася дискусія, опублікований у Twitter "Історичні Фото".

"Дівчина в капелюсі з газети. Забуте мистецтво. Хабаровськ. СРСР. 1970-ті. Фотограф Дін Конгер", – йдеться у підписі до нього.

У коментарях під фото підписники вказали на те, що дівчина була саме в зробленому з газети головному уборі, бо люди в СРСР у більшості були бідні.

Дівчина в капелюсі з газети в СРСР (Twitter "Історичні Фото")

"У яких злиднях ми жили", "Злидні й не таке вигадають", "Нормальних капелюхів у совку не робили", "Доводилося займатися оригамі", "Це дефіцит товарів народного споживання", "Тепер і газет немає, і СРСР, і усміхнених", – пишуть юзери.

Водночас інші зауважили, що газети взагалі були досить важливим предметом у Радянському Союзі.

"Для малярів це був порятунок", "На ній (газеті. – Ред.) ще оселедець різали, хліб, огірочки-помідорчики, сало і т. д... Загалом, універсальна річ була в СРСР", "Зараз формат газет зменшили... З них головного убору не зробиш!" – зазначили користувачі.

Скриншот повідомлення (Twitter "Історичні Фото")

Деякі зовсім підкреслили, що побачили на фото не злидні СРСР, а красиву дівчину, можливо, модель на обкладинці радянського журналу "Селянка".

"Дуже красива дівчина", "Судячи з купальника, зачіски та макіяжу, це не випадкова дівчина, а модель", "І все натуральне... просто і красиво", – додали в коментарях.

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Коментарі користувачів (Twitter "Історичні Фото")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер назвав справжню причину бідності та злиднів населення в Радянському Союзі.