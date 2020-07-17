У мережі посперечалися про злидні в СРСР через фото дівчини в паперовому капелюсі
Користувачі мережі порахували доказом злиднів у Радянському Союзі фотографію усміхненої дівчини в капелюсі з газети.
Люди заявили, нібито у радянських громадян просто не вистачало грошей на нормальний головний убір. Знімок, під яким розгорілася дискусія, опублікований у Twitter "Історичні Фото".
"Дівчина в капелюсі з газети. Забуте мистецтво. Хабаровськ. СРСР. 1970-ті. Фотограф Дін Конгер", – йдеться у підписі до нього.
У коментарях під фото підписники вказали на те, що дівчина була саме в зробленому з газети головному уборі, бо люди в СРСР у більшості були бідні.
"У яких злиднях ми жили", "Злидні й не таке вигадають", "Нормальних капелюхів у совку не робили", "Доводилося займатися оригамі", "Це дефіцит товарів народного споживання", "Тепер і газет немає, і СРСР, і усміхнених", – пишуть юзери.
Водночас інші зауважили, що газети взагалі були досить важливим предметом у Радянському Союзі.
"Для малярів це був порятунок", "На ній (газеті. – Ред.) ще оселедець різали, хліб, огірочки-помідорчики, сало і т. д... Загалом, універсальна річ була в СРСР", "Зараз формат газет зменшили... З них головного убору не зробиш!" – зазначили користувачі.
Деякі зовсім підкреслили, що побачили на фото не злидні СРСР, а красиву дівчину, можливо, модель на обкладинці радянського журналу "Селянка".
"Дуже красива дівчина", "Судячи з купальника, зачіски та макіяжу, це не випадкова дівчина, а модель", "І все натуральне... просто і красиво", – додали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер назвав справжню причину бідності та злиднів населення в Радянському Союзі.