У мережі поскаржилися на сухпайки для ЗСУ. Фотофакт

Військовим Збройних сил України видали сухпайки старого зразка, що викликало обурення українців у соцмережах.

Про це в Facebook повідомив ветеран АТО Василь Гриценко, який опублікував фото продуктового набору.

"Привіт. Давно не бачилися. Як швидко звикаєш до хорошого", – написав він в соцмережі.

На знімках показано, що сухпйок українського військового складається з консервованих каш з м'ясом, паштету, декількох упаковок галетного печива, пакетиків цукру і чаю. У наборі також є суха і волога серветки.

Відзначимо, що з 2017 року ЗСУ отримували інші сухпаї нового зразка.

Додамо, що повернення старих сухпайків викликало ажіотаж і обговорення в мережі.

"Так повернули це го*нище. Дякую 73%", "Раніше армію годували добре. Це думка знайомих мені військових, а зараз годують погано", "Це капець якийсь", "Коли "дубок" знову почнуть видавати?", "Кирзачі це наступний крок", "Який гідрант, такий і сухпай. Які ж смачні нові були, а тепер знову до цього совкового лайна", – обурювалися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році були підписані технічні умови нового сухого пайка для військовослужбовців ЗСУ.

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