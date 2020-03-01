У мережі поширили фейк про загибель українського військового

У мережі поширили фейк про те, що нібито 1 березня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув львів'янин Ігор Гавриляк.

Так користувач Олександр Савченко у Facebook написав, що насправді солдат Гавриляк нині перебуває вдома у відпустці. Він додав, що фото, яке опублікували ЗМІ, було дійсно зроблено у місті Золотому, але три роки тому. Виявилося, що з ним зв'язався сам військовий. Він був шокований тим, що у інтернеті поширюється інформацію про його "загибель".

Савченко додав, що Гавриляк не є військовослужбовцем 72 ОМБр, про що писали у ЗМІ.

"Прошу всіх друзів і знайомих заспокоїтись і спростовувати дану інформацію скрізь, де тільки її побачите, а також поширити даний допис. Він не військовослужбовець 72 ОМБр і ніколи ним не був. Вік його також не відповідає дійсності. Дане фото зроблено в 2017 році в м.Золотому, Попаснянського р-ну, можливо тому ворожі пропагандисти назвали дану локацію його "місцем загибелі", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що сам Гавриляк поширив на своїй сторінці допис Савченка.

Нагадаємо, першим інформацію про те, що на Донбасі у районі Попасної нібито загинув військовослужбовець Гавриляк, з'явилася на сторінці у Facebook голови Львівської ОДА Максима Козицького.

"В районі Попасної, що на Луганщині, загинув контрактник з 72-ї бригади Чорних запорожців – Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження. Співчуття батькам воїна – пану Василю та пані Оксані. Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті", – написав він.

Після публікації інформацію підхопили українські ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

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