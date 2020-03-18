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18 березня • оновлено в 11:18
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У мережі попередили про шахраїв через коронавірус в Україні

1.1т
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У зв'язку з поширенням коронавірусу на території України активізувалися шахраї, які орудують нібито під приводом перевірки на COVID-19.

Таку інформацію почали поширювати в групах для батьків школярів. Там попередили, що на "хайповій" темі пожвавилося море шахраїв, і, найімовірніше, їх ставатиме ще більше (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Так, у повідомленні, яке відправили батькам, пояснили, що шахраї під приводом перевірки на коронавірус нібито присипляють підлітків і людей похилого віку та обносять квартири.

У мережі попередили про шахраїв через коронавірус в Україні

У мережі попередили про шахраїв через коронавірус в Україні

"Будьте уважні: запитуйте посвідчення людей у захисних костюмах, які стукають до вас додому. Запитуйте, з якої вони організації (дізнайтеся її номер в інтернеті) і перш, ніж відкрити двері, зателефонуйте в неї і дізнайтеся, чи дійсно їх направили до вас" , – порадили у мережі.

"Друзі, це дуже важлива інформація, яка може врятувати не один гаманець або життя. Будь ласка, розішліть її всім своїм родичам, друзям і колегам.

І попередьте їх, щоб були пильні. Далі на терені цієї пандемії буде з'являтися все більше і більше шахраїв", – сказано в повідомленні.

Присипляють старих і дітей: у мережі попередили про шахраїв через коронавірус в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція спростувала інформацію про те, що батьків нібито будуть штрафувати, якщо їх дітей помітять на вулиці.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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