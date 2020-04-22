У мережі помітили схожість режисера "Дау" Хржановського з Чикатилом. Фото

Тимур Григоренко Суспільство 11:04, 22.04.2020 Оновлено: 11:05, 22.04.2020

У мережі помітили схожість російського режисера скандального фільму "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського з радянським маніяком Андрієм Чикатилом.

Коментар про це під постом в Facebook української журналістки Яніни Соколової залишила користувачка Людмила Кириленко.

Чикатило та Хражановський
Скріншот

"Мені одній ці зображення здаються занадто схожими? Чикатило зліва. Хржановський справа", – написала вона.

Її думку підтримали понад сотнею лайків і аналогічними коментарями: "Про Чикатило не згадала, але цей видався маніяком і збоченцем", "Я сьогодні теж його фото побачила, і думаю на кого схожий такий. Як дві краплі","Маніакальний погляд і вираз обличчя".

Скріншот
Андрій Чикатило
Ілля Хражановський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських дитячих будинків, зокрема Харківського. В результаті до з'ясування обставин порушень приєднався навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

  • У компанії, яка займалася зйомками "Дау. Дегенерації" на території України, заявили, що під час зйомок сцен з дітьми були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

  • Журналістка Яніна Соколова розкритикувала режисера Іллю Хржановського за демонстрацію кадрів насильства над дітьми з харківського притулку.

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