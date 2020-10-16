У лікарні на Харківщині люди з пневмонією лежать у коридорах: з'явилося фото

Obozrevatel Суспільство 14:42, 16.10.2020 Оновлено: 16:05, 16.10.2020

У соціальній мережі Facebook показали умови, в яких лікуються хворі в місті Куп'янську Харківської області.

Фотографію інфекційного відділення місцевої лікарні опублікувала Яна Колпакова на своїй сторінці Facebook.

"Спасибі керівництву міста та всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать у коридорах. У туалет ходять у палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у Вузловий, чого ви чекаєте? Чекаєте, коли привезуть двоярусні ліжка?" – написала вона.

Умови лікування в Куп'янській лікарні
Facebook Yana Kolpakova
Допис у соцмережі про умови лікування в Куп'янській лікарні
Facebook Yana Kolpakova

Як повідомив OBOZREVATEL, дослідження ВООЗ показало, що ціла низка препаратів, серед яких і популярний "Ремдесівір", неефективні в боротьбі з COVID-19.

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