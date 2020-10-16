У лікарні на Харківщині люди з пневмонією лежать у коридорах: з'явилося фото

У соціальній мережі Facebook показали умови, в яких лікуються хворі в місті Куп'янську Харківської області.

Фотографію інфекційного відділення місцевої лікарні опублікувала Яна Колпакова на своїй сторінці Facebook.

"Спасибі керівництву міста та всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать у коридорах. У туалет ходять у палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у Вузловий, чого ви чекаєте? Чекаєте, коли привезуть двоярусні ліжка?" – написала вона.

Як повідомив OBOZREVATEL, дослідження ВООЗ показало, що ціла низка препаратів, серед яких і популярний "Ремдесівір", неефективні в боротьбі з COVID-19.